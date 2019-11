Prins William gaat niet vaak gekleed in een opvallende kleur of een in het oog springende print. Maar woensdag breekt hij deze stijlregel, wanneer hij gespot wordt in een modieus groen jasje. De prins laat hiermee zien niet terug te deinzen voor een beetje kleur.

De Britse prins maakte zijn opwachting tijdens de viering van het 5o-jarig bestaan van Centrepoint. Dit is een organisatie die zich inzet voor voor jonge daklozen in de leeftijdscategorie 16 tot 25 jaar.

Verontrustend

De hertog van Cambridge vertelde woensdagavond tijdens de viering van de Britse organisatie: “Het is verontrustend dat we er in 2019 nog steeds niet in zijn geslaagd een einde te maken aan dakloosheid onder jongeren, en dat meer jonge mensen door Centrepoint worden ondersteund dan ooit tevoren.”

Kekke blazer

Ondanks het treurige onderwerp van de avond, had prins William geen sombere outfit aangetrokken. Integendeel. Voor de gelegenheid had de man van Kate Middleton namelijk een kekke blazer uit de kast getrokken die gemaakt is van een velvet stof, een beetje fluweel, dus. Hij droeg er een witte bloes met strik onder, wat het tot een klassieke en toch modieuze look maakte.

The Duke of Cambridge, alongside residents of Apprenticeship House he met earlier today, attended the @CentrepointUK 50th Anniversary Gala, which celebrated the achievements of individuals supported by Centrepoint, and highlighted the issues they face.#ChangeTheStory pic.twitter.com/xLxTWrYuc1 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 13, 2019

