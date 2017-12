Prins William en prins Harry gaan Diana op bijzondere manier herdenken

Twintig jaar geleden kwam prinses Diana om het leven bij een zwaar auto-ongeluk in Parijs. William en Harry maken vandaag bekend dat ze het jaar willen afsluiten met een blijvende herinnering aan hun moeder.

Deze herinnering komt er in de vorm van een herdenkingsbeeld. Daarvoor hebben ze Rank-Broadlet, de beeldhouwer die ook het beeld van koningin Elizabeth en alle Britse munten gemaakt heeft, opdracht gegeven. Dit beeld zal een plek krijgen rond Kensington Palace. Wanneer het standbeeld al zal zijn, hebben ze niet bekend gemaakt.

Herdenkingsjaar

William en Harry kijken erg uit naar de onthulling van het beeld. “Iedereen die Kensington Palace bezoekt kan dan zien wat een fantastische vrouw ze was”, zeggen ze daarover. Ook willen ze iedereen bedanken voor het mooie herdenkingsjaar. “We zijn een paar keer echt geraakt door alle lieve woorden en herinneringen die naar boven kwamen. Mama’s ziel en werk leeft nog steeds verder, zelfs twintig jaar na haar dood.”

The Duke of Cambridge and Prince Harry are pleased to announce that they have chosen Ian Rank-Broadley as the sculptor to create the statue of their mother Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/bvHIH80yMF

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 december 2017