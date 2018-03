Prins William verklapt wat de grootste hobby van prinses Charlotte is

Prinses Charlotte en haar grote broer George zijn nog te klein om met hun ouders mee te gaan naar grote evenementen. Op een handjevol foto’s na hebben we dus nog niet veel van de kleintjes gezien. Gelukkig praten William en Kate ons regelmatig bij.

Deze week praatte prins William tijdens een receptie uitgebreid over zijn dochtertje Charlotte. Met een Maltese minister had hij het over Charlotte en verklapte hij dat het kleine meisje één grote hobby heeft: dansen.

Energie

Charlotte wordt in mei drie jaar oud en gaat sinds dit jaar naar de kleuterschool. Een bron vertelde aan People dat Charlotte een lief meisje is met veel zelfvertrouwen. “Ze praat de hele dag door en is heel beleefd. Ze barst van de energie.” Die energie zou het meisje dus goed kwijt kunnen in het dansen. Kate, mag ze op balletles?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Getty.