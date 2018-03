Prins William: 'Kate kan elk moment bevallen'

Vandaag is de eerste officiële dag van het zwangerschapsverlof van Kate Middleton. Kate is in april uitgerekend, maar volgens haar echtgenoot kan ze ieder moment bevallen.

Kate kan nu eindelijk van haar welverdiende rust gaan genieten, maar het kan zomaar zijn dat die rust niet lang gaat duren. Ze mag dan wel pas over een paar weken uitgerekend zijn, prins William zou afgelopen dinsdag tegen Beatle Ringo Starr hebben gezegd dat Kate ‘elk moment vanaf nu’ kan bevallen.

Troonopvolging

Het is niet bekend of het derde kindje van de Britse royals een jongen of een meisje is. De jongste spruit wordt de vijfde in lijn voor de troonopvolging. Na zijn broer George en zus Charlotte.

