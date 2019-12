Ongemakkelijk moment tussen prins William en Kate Middleton op beeld vastgelegd

Dat je als koppel af en toe wat mindere dagen hebt, is hartstikke normaal. Maar wanneer je een royal bent, betekent dit helaas dat soms de hele wereld van je relatieperikelen kan meegenieten. Prins William en Kate Middleton ondervonden dit onlangs toen ze meewerkten aan de kerstspecial A berry royal Christmas.

Hoewel het er hartstikke gezellig aan toe ging tijdens de uitzending, leek er tijdens de opnames toch iets te spelen tussen Kate en William.

Advertentie

Ongemakkelijk momentje

Op het moment dat William zijn vrouw eventjes lief aanraakt, wimpelt Kate hem direct af. Hoewel het natuurlijk niet duidelijk is of Kate het ook echt zo bedoelde, ziet het er behoorlijk ongemakkelijk uit. De 2 gaan echter door alsof er niks aan de hand is.

Kate Middleton wimpelt prins William af

Kate shaking off William’s hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

Dol op alles wat met het koningshuis te maken heeft? Haal dan onze Libelle Royal-special voor de feestdagen in huis:

Libelle Royal 7,99

Bron: Twitter. Beeld: Getty