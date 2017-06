Prins William knuffelt een vreemde vrouw - en dat mag helemaal niet

Prins William heeft zijn hart duidelijk op de juiste plaats zitten. Hij schond namelijk het Britse protocol voor royals om een onbekende vrouw te troosten.

Hij knuffelt met open armen een vrouw die treurt om de aanslagen in Londen.

Ongewoon

Het is ongewoon dat een royal fysiek contact heeft met een ‘gewone burger’. Dit laat het Britse protocol niet toe – normaal gesproken mag een prins of prinses alleen een ‘vreemde’ een hand geven in het openbaar. Daar maalt William duidelijk niet om in dit geval.

Ramp

De prins bezocht vrijdag samen met Queen Elizabeth de Grenfell Tower. William sprak daar brandweerlieden maar ook overlevers van de ramp en mensen die naasten hebben verloren. Inmiddels is bekend dat er al 79 doden zijn gevallen, maar dit aantal zal alleen maar oplopen.

#PrinceWilliam broke the handshake-only royal policy to comfort one of the victims of London’s Grenfell Tower fire. #KubambaRadio 91.6FM 📻 pic.twitter.com/42iN0aiW8d — Kubamba Radio (@kubambaradio) 19 juni 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP