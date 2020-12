Prins William fluistert koningin Elizabeth lieve woorden toe

Voor de Britse koninklijke familie was het dinsdag een bijzondere dag. Na elkaar al maanden niet te hebben gezien, kwamen ze dinsdag voor het eerst weer samen tijdens het Christmas Carol Concert bij Windsor Castle, het huis van koningin Elizabeth.

Prins William en Kate Middleton hadden er net een driedaagse treinreis door het Verenigd Koninkrijk op zitten en besloten te eindigen bij koningin Elizabeth. Het was een heuse familiehereniging, want naast Elizabeth waren ook prins Charles, Camilla, prins Edward en zijn vrouw Sophie aanwezig.

De royals waren overduidelijk weer blij om elkaar te zien, al zorgden ze er wel voor om netjes anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Terwijl de Salvation Army Band gezellige kerstliedjes zong, kletste de familie er lustig op los. Er werd zelfs nog een lief moment tussen prins William en koningin Elizabeth vastgelegd: terwijl de koningin langzaam weer naar boven loopt, roept William zachtjes ‘Bye, gran’ naar haar.

Het lieve moment is rond 0:23 te horen:

Waar was Philip?

Opvallend genoeg was er één iemand niet aanwezig tijdens de familiereünie: prins Philip, de man van koningin Elizabeth. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de 99-jarige Philip in 2017 met pensioen is gegaan en daardoor niet meer aanwezig hoeft te zijn tijdens koninklijke gelegenheden. Desondanks wordt hij regelmatig met koningin Elizabeth gespot. Op sociale media vragen fans zich bezorgd af of alles wel goed gaat met prins Philip. We hopen van wel!

Zó noemde prins William koningin Elizabeth vroeger:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Woman and Home. Beeld: Getty, YouTube