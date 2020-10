Waarom prins William liever niet voor het avondeten zorgt

Prins William beschikt over tal van kwaliteiten. Toch is er één ding waar de echtgenoot van Kate Middleton niet in uitblinkt en waar hij naar eigen zeggen zelfs ‘belabberd’ in is. De kookkunsten van William zouden namelijk niet om over naar huis te schrijven zijn.

Dat schrijft hij in het nieuwe kookboek A Taste of Home.

Kookboek met goed doel

Nee, prins William heeft geen eigen kookboek uitgebracht. Toch heeft hij wel het voorwoord geschreven van het nieuwe kookboek A taste of home. De receptenbundel is van de Britse daklozenorganisatie The Passage, die dit jaar veertig jaar bestaat. De organisatie probeert tijdens de coronacrisis daklozen even een moment van thuis te geven, en dat maakt diepe indruk op William. Hij benadrukt dat hij beseft dat het coronavirus niemand in de koude kleren is gaan zitten, maar dat daklozen het misschien nog wel zwaarder hebben gehad. “Voor hen die geen thuis hebben is de pandemie een stuk beangstigender geweest”, aldus prins William.