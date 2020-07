Sinds het begin van de coronacrisis krijgen prins George en prinses Charlotte thuisscholing van hun ouders. Maar prins William en Kate geven toe dat dit soms best een uitdaging is.

Vooral prins William heeft veel moeite met het thuis onderwijzen van zijn kinderen. Zijn geduld werd duidelijk op de proef gesteld, verklapte hij in een interview met That Peter Crouch Podcast voor BBC Radio 5 Live.

Goed team in lesgeven

William verblijft vanwege het virus al maanden met zijn gezin in hun familiehuis in Norfolk, waar hij en zijn vrouw Kate zich inzetten als leraren voor hun jonge kinderen. Maar heel soepel gaat dat niet, geeft de prins toe. “Ik ben erachter gekomen dat ik daar niet zoveel geduld voor heb, in tegenstelling tot mijn vrouw. Zij heeft echt engelengeduld. Toch vormen we samen een goed team: ik begin met de lesjes en op het moment dat mijn aandacht verslapt, dan stapt zij in om het af te maken.” Op die manier houden ze het al een tijdje vol en dat lijkt best goed te gaan.