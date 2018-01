Prins William gaat voor een nieuwe look en niemand kan het geloven

De Britse prins William (35) ziet er de laatste jaren eigenlijk altijd hetzelfde uit.

Maar nu heeft hij besloten dat het tijd is voor een nieuwe look.

Geen haartje meer over

Hij heeft zijn hoofd kaal geschoren. De prins had al tijden wat dunner wordend haar en baalde daarvan. Sinds hij vader werd in 2013 werd zijn haar alleen maar dunner. Nu vindt hij het genoeg geweest, met het ‘doen alsof’ er nog haren op zijn hoofd zitten. Alles is eraf.

De nieuwe prins:

WELCOME TO TEAM BALD PRINCE WILLIAM. YOU KNOW WHO YOU LOOK LIKE NOW RIGHT? pic.twitter.com/zbso0pNI2V — Men in Blazers (@MenInBlazers) 18 januari 2018

Even wachten nog

En wat de rest daar van vindt? Zijn vrouw Kate zou eerder nog hebben geroepen dat ze het ‘niet koninklijk genoeg’ vindt als hij kaal zou zijn. Ook zijn jongere broer Harry wordt langzaam kaal. Of hij het ook gaat afscheren, is nog maar de vraag.

Voor het bezoekje aan de kapper én na afloop:

Breaking: Prince William is now handsome. pic.twitter.com/uXXFN6KyEl — Jeff Macke (@JeffMacke) 18 januari 2018

Vroeger had William nog zó’n haardos:

I feel sad that Prince William peaked so young. Premature balding ain’t kind. pic.twitter.com/cfMz45xk2P — Andrea Constantine (@andiconstantine) 18 januari 2018

Wat een haren had ‘ie toen nog, als puber:

I aint gon lie but the young Prince William was a snack pic.twitter.com/igtw1bpgXP — Julie 2C18 (@Lonely_Kordei) 29 december 2017

Bron: USA Today. Beeld: ANP