Prins William breekt het protocol om iets héél liefs te doen

Prins William doet meestal alles volgens het boekje en gedraagt zich als een voorbeeldige royal. Maar tijdens een officieel bezoek in Kenia verbrak hij toch echt een koninklijke regel.

Knuffelen met ‘mensen van het gewone volk’ is namelijk volgens het protocol niet toegestaan. Maar daar trok prins William zich toen even niets van aan.

Voetbaltruitjes

Tijdens het officiële bezoek aan Namibië, Tanzania en Kenia reisde hij af naar het Keniaanse stadje Kinamba. Daar aanschouwde hij de troepen van de British Army Training Unit Kenya en deelde hij voetbaltruitjes en voetballen van Aston Villa uit aan de plaatselijke voetbalploeg en kinderen.

William

En daar liep William een bijzonder ventje tegen het lijf, namelijk William. Inderdaad: de speler is vernoemd naar de prins. Gewoonlijk schrijft het protocol voor dat de royals op een handdruk na niet aangeraakt mogen worden door ‘gewone mensen’, maar dat liet de prins toen even koud. Hij pakte de jongere William vast en gaf hem een stevige knuffel. Kensington Palace legde dit moment vast en plaatste het zelfs op Twitter. “William ontmoet prins William. De Duke of Cambridge ontmoette zijn naamgenoot in Kinamba, waarna hij hem een voetbaltruitje gaf”, schreven ze erbij.

William meets Prince William — The Duke of Cambridge met his namesake at Kinamba, before presenting him with an @AVFCOfficial shirt #PartOfThePride pic.twitter.com/FW3VgWtHgn — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 30 september 2018

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: ANP

