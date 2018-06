Vandaag is prins William 36 jaar geworden: zó zag hij er als puber nog uit

De Britse prins William is vandaag 36 jaar geworden en heeft dat niet écht gevierd. Nee, de prins heeft op zijn verjaardag gewoon gewerkt.

Normaal gesproken hebben leden van het Britse koninklijk huis geen officiële afspraken op hun verjaardagen. Prins William lapt de regels aan zijn laars en doet wat hij moet doen. En wat hij wil doen, zo blijkt.

Dat was toen wel anders

De prins was vandaag aanwezig bij de openingsceremonie van het nieuwe Defensie en Nationale Rehabilitatie Centrum in Nottinghamshire. Hij mocht daarbij een standbeeld onthullen. Maar de prins is niet altijd zo volwassen geweest zoals hij zich nu gedraagt.

Ook prinsen zijn namelijk ooit pubers geweest. En ja, toen zag William er nog best wel anders uit dan hoe hij er nu uitziet. Zeker zijn kapsel is in de jaren veranderd. Maar 36 of 16 jaar: op elke leeftijd is het een leuke en vooral aardige man. En jawel, over een jaar of 12 gaat zijn oudste zoon George ook puberen… We zijn benieuwd.

Prins William als puber, in 1999, toen hij 16-17 jaar oud was:

Beeld: ANP