Nieuwe, belangrijke rol voor prins William

Het zijn drukke tijden voor prins William. Door alle opschudding rond de verhuizing van zijn broer Harry en diens vrouw Meghan Markle staat William de laatste tijd veel in de schijnwerpers. En nu krijgt hij er ook nog een nieuwe functie bij.

Dat laat de koninklijke familie weten in een officieel bericht.

De oudste zoon van prins Charles en wijlen prinses Diana heeft een nieuwe rol gekregen van koningin Elizabeth. Prins William is namelijk aangesteld als hoogste vertegenwoordiger bij de Kerk van Schotland.

Als Lord High Commissioner, zoals de functie heet, zal de hertog van Cambridge de koninklijke familie vertegenwoordigen bij algemene vergaderingen van de Schotse kerk.

