Prins William ontmoet superster en is duidelijk onder de indruk

Prins William mag dan alle bekende wereldleiders op de thee hebben gehad, als er een superster voor zijn neus staat, krijgt toch ook hij een beetje klamme handjes.

Afgelopen donderdagavond was een speciale avond voor prins William. Die avond stond er namelijk een ontmoeting met zangeres Kylie Minogue in Buckingham Palace op het programma. De twee spraken beiden op een benefietavond en maakten van tevoren even kennis. Op de foto’s van die avond is duidelijk te zien dat William onder de indruk was van de zangeres. Dat snappen wij maar al te goed:

Bron: Hello magazine. Beeld: Brunopress.