Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat bewijst prins William woensdag maar weer eens, met een bijzonder werkbezoek aan het Royal Marsden ziekenhuis in Chelsea. Met zijn inzet voor het ziekenhuis treedt hij namelijk in de voetsporen van zijn moeder, prinses Diana.

De hertog van Cambridge gaf er het startsein voor de opening van een nieuw kankeronderzoekscentrum in Sutton.

Woensdagmiddag bezocht prins William het ziekenhuis te Chelsea. Het werkbezoek had een bijzondere lading, want het is precies dertig jaar geleden nadat prinses Diana de eerste steen legde om de bouw van de Chelsea Wing in het ziekenhuis te herdenken. Nu deed William hetzelfde, maar legde hij de eerste steen van het geplande nieuwe onderzoekscentrum.

Herdenking

In het Oak Cancer Centre zullen vierhonderd onderzoekers op zoek gaan naar nieuwe behandelingen voor kanker. Prins William sprak er met patiënten en het zorgpersoneel: “Ik ben verheugd vandaag bij u te zijn om de eerste steen te leggen van het Oak Center, dertig jaar nadat mijn moeder precies hetzelfde deed in The Royal Marsden in Chelsea, ter herdenking van de bouw van de Chelsea Wing”, zei hij in zijn toespraak.

Geweldig werk

Ook ging prins William in op de lastige tijd waar we ons in verkeren. “Ondanks de uitdagende tijden is het zo belangrijk dat we de tijd nemen om het geweldige werk te erkennen dat overal om ons heen voortduurt. En dat, ongeacht de wereldwijde pandemie, er hoop blijft voor de vele duizenden mensen die te maken hebben met de gevolgen van kanker”, aldus de hertog van Cambridge.

