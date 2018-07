Prins William laat op déze manier zien dat hij trots is op George en Charlotte

Prins Louis, het derde kindje van prins William en Kate Middleton, is vandaag gedoopt. Uiteraard waren broer George en zus Charlotte daar ook bij aanwezig. Ze gaven netjes iedereen een handje en daar was papa William best trots op en dat laat hij zó merken.

Prins Louis was heerlijk aan het slapen toen hij aankwam bij Chapel Royal in St. James’s Palace in Londen voor zijn koninklijke doop. Zijn oudere broer en zus waren daarentegen klaarwakker. Hand in hand met hun vader, prins William, liepen ze richting de aartsbisschop van Canterbury.

Op verzoek van hun papa gaven George en Charlotte iedereen een hand en zeiden ze netjes hallo. Prins William was blij met hoe braaf zijn kinderen waren. Om te laten zien hoe trots hij op ze was, zei hij gelijk na het schudden van elkaars handen heel schattig ‘well done’. Wat lief!

Je kunt dit schattige moment zien vanaf 0.45 seconden:

Members of the Royal Family arrive at St James’s Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock