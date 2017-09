Prins William doet opvallende uitspraak over prinses Charlotte

Het worden drukke tijden voor Kate en William. Ze verwachten hun derde kindje, maar hebben ook al 2 kleintjes rondlopen. En daar deed William grappige uitspraken over.

Tijdens een bezoek aan de Aintree University Hospital in Liverpool vroeg een patiënt de prins naar de kleine George en Charlotte. Daarop antwoordde William: “Ik denk dat Charlotte voor problemen gaat zorgen wanneer ze ouder is. Maar dat zeggen denk ik alle vaders.”

Klein aapje

Het is volgens William ook niet zo dat George de baas is, Charlotte zou hem vaak op de hielen zitten. Ook al is zijn zusje 2 jaar jonger. Dat belooft dus inderdaad wat te worden. In een eerder interview vertelde William ook al dat hij vooral wanneer George in de buurt is, de kinderen goed in de gaten moet houden. “Hij is een klein aapje”, zou hij toen gezegd hebben over zijn zoon.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: Getty.