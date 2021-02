Prins William is ‘verdrietig en geschokt’ door acties prins Harry

Prikkende ogen, continu niezen en een verstopte neus… Met deze elf natuurlijke middelen kom je van die ellendige hooikoorts af.

Of verlicht je in ieder geval die vervelende klachten.

Vorig week stond heel Nederland nog op de schaatsen, maar dit weekend zit iedereen in het zonnetje in de tuin. Eén nadeel: deze grote omslag in temperatuur zorgt bij veel mensen voor hooikoortsklachten.

De zwarte els komt in bloei en die bomen zitten nu al helemaal vol pollen. En dat is niet het enige. Bij temperaturen boven het vriespunt gaan ook Hazelaars weer bloeien. Aan de Hazelaar hangen katjes die door de hoge temperaturen gaan opzwellen en openbreken. Hierdoor geven ze hun stuifmeel of pollen vrij aan de lucht.

Van hooikoorts kun je je echt flink beroerd voelen. Er zijn tal van middeltjes op de markt die de klachten verzachten, maar als je de hele apotheek al hebt gehad, is het de moeite waard om deze 11 natuurlijke geneesmiddelen eens te proberen:

Munt koelt je lichaam van binnenuit af, waarmee het de ergste irritaties verzacht. Nip van (peper)muntthee als je je allergie weer op voelt komen. Gelukkig is verse muntthee met een beetje honing ook nog eens heel erg lekker.

2. Voedsel met antioxidanten

Om de vervelendste symptomen van hooikoorts te dempen, moet je voedsel dat rijk is aan antioxidanten inslaan. In avocado, hennepzaad, walnoten, wilde zalm en quinoa zit naast heel veel omega 3 ook anti-histamine. Denk ook aan typische lentegroente en -fruit als aardbeien, venkel, brandnetel, waterkers, bieten en artisjokken. Kruiden als kurkuma, gember, oregano, chilipoeder, cayennepeper en komijn kunnen ook helpen.

3. Bijenwas

Deze tip is een beetje vreemd, maar werkt als een tierelier. Dep een beetje bijenwas in je neusgaten. De plakkerige was houdt pollen en stof vast voordat je ze kunt inhaleren.

4. Supplementen

Het kan geen kwaad om een extra vitaminepil te nemen als je last hebt van hooikoorts. Neem vooral pillen met extra vitamine C, kurkuma en flavonoïden om je weerstand te verhogen en te voorkomen dat de histamine zich opstapelt.

5. Probiotica

Probiotica zijn een godsgeschenk. Ze zorgen voor gezonde darmen, en als je darmen gezond zijn verlopen eigenlijk alle processen in je lichaam een stuk beter. Bovendien geven ze je weerstaand een boost. En als je een hoge weerstand hebt, zal de hooikoorts minder hard toeslaan.

6. Pollen

Pollen met pollen bestrijden klinkt als waanzin, maar toch werkt het. Bijenpollen zitten namelijk vol proteïne, aminozuren, vitamine en foliumzuur. Die verzachten de ergste irritatie aan je luchtwegen én boosten je immuniteit tegen allergenen.

7. Kimchi

Kimchi is een geliefde snack in Noord- en Zuid-Korea. Het is een soort gefermenteerde kool. Dat klinkt niet heel smakelijk, maar is wel heel gezond. Het zit bomvol ijzer, calcium, vitamine A en C. Met kimchi voorkom je verstopping en kan je lichaam beter vechten tegen allergenen van buitenaf. Het is te koop bij de toko.

8. Pittig eten

Voeg wat extra tabasco, rode peper of sambal aan je eten toe om je luchtwegen schoon te krijgen, waardoor je weer normaal kunt ademen.

9. Een neusspoelkannetje

Een neti-pot is een neusspoelkannetje waarmee je de pollen en andere narigheid letterlijk uit je slijmvliezen wast. Het is geen blijvende remedie, maar je zingt het er in ieder geval een paar uur mee uit.

10. Zachte oogmake-up-remover

Als je hooikoorts hebt, heb je waarschijnlijk al enorm last van brandende ogen. Als je dan ook nog eens in je ogen gaat wrijven met remover, wordt het er niet beter op. Koop daarom een zachte oogmake-up-remover die voorkomt dat je ogen extra geïrriteerd raken. Probeer bijvoorbeeld deze van Ricaud met korenbloemwater.

11. Laat deze producten staan

Alles waar zuivel, soja en gluten in zit, kun je beter laten staan. Deze ingrediënten maken ontstekingen en verstoppingen alleen maar erger.

Zó herken je het verschil tussen hooikoorts en corona:

Bron: The Coveteur, Hooikoortsradar Beeld: iStock