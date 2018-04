Prins William neemt George en Charlotte mee naar ziekenhuis om broertje te ontmoeten

Vanochtend heel vroeg werd Kate naar het ziekenhuis gebracht en aan het einde van de ochtend kwam het grote nieuws naar buiten: prins William en Kate zijn ouders geworden van hun tweede zoontje. Een klein broertje voor prins George en prinses Charlotte.

William was de hele dag aanwezig in het ziekenhuis, maar kleine George en Charlotte waren gewoon naar school (als we het uniform van George mogen geloven). Aan het einde van de dag verliet William in het ziekenhuis om ‘in a minute’ terug te komen. En hij kwam niet alleen terug: hand in hand met zijn zoon en dochter liep hij het ziekenhuis in om de twee voor te stellen aan hun kleine broertje. De fotografen stonden al op dit moment te wachten en kregen precies wat ze wilden toen Charlotte zich ook nog even omdraaide om naar de pers te zwaaien. Wát een lief moment:

William takes George and Charlotte in to see their baby brother. pic.twitter.com/NXQRRKM2hz — Richard Palmer (@RoyalReporter) 23 april 2018

Charlotte waves to the crowd as she accompanies Prince William into the hospital where he and Princess Kate welcomed a baby boy this morning. https://t.co/CWo8dp8CZC pic.twitter.com/IX9MaL5xuA — ABC News (@ABC) 23 april 2018

Vanavond naar huis

Kensington Palace heeft zojuist bekendgemaakt dat Kate en de baby vanavond nog naar huis mogen. Hoe laat dat is, is niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty.