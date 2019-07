Op déze foto lijkt prinses Alexia sprekend op prinses Beatrix

Op Instagram is een portretfoto opgedoken van niemand minder dan prinses Alexia. Het is echter niet zomaar een foto, want op het kiekje lijkt ze volgens velen als 2 druppels water op haar oma prinses Beatrix.

De 14-jarige prinses Alexia wordt wel vaker vergeleken met prinses Beatrix. Maar de op Instagram geplaatste fotocollage laat de overeenkomsten tussen oma en kleindochter ontzettend goed zien.

Bijzondere collage

Het Instagram-account Vorstenhuizen brengt dagelijks het laatste nieuws over en interessant beeldmateriaal van álle vorstenhuizen over de hele wereld. Het Nederlandse koningshuis ontbreekt natuurlijk niet. Geregeld worden er prachtige plaatjes van koningin Máxima en koning Willem-Alexander online geplaatst, maar ditmaal was Alexia dus aan de beurt.

Gelijkenissen prinses Alexia en oma

Om de overeenkomsten tussen Alexia en Beatrix extra te benadrukken, is de recente foto van de prinses naast een jeugdfoto van haar oma geplaatst. De gelijkenissen zijn onmiskenbaar, zo vinden ook de volgers. Zo schrijft iemand: “Sprekend! Al lacht ze meer zoals haar moeder.” Een andere volger reageert onder de foto: “De vorm van haar ogen en haar wangen, ik zie zeker overeenkomsten!”

