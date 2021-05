Prinses Amalia leende déze torenhoge, iconische pumps van Máxima voor verjaardagsconcert

Prins Harry legt enkele maanden na het Oprah-interview opnieuw een bom onder het Britse koningshuis. In de podcast Armchair expert – waar hij te gast is om zijn nieuwe mental health-programma The me you can’t see te promoten – doet hij vernietigende uitspraken over zijn opvoeding waarmee hij zijn vader flink in de verlegenheid kan brengen.

Geestelijke gezondheid is een onderwerp dat prins Harry nauw aan het hart ligt. Zeker omdat het één van de redenen is waarom hij besloot om te stoppen met zijn baan als werkende royal. Nu hij niet langer onder het juk van het Britse koningshuis moet doorgaan, spreekt hij vrijuit over de ‘trauma’s’ uit zijn jeugd.

Advertentie

Prins Harry kritisch over opvoeding

Zo vertelt de hertog van Sussex in gesprek met podcasthost Dax Shepard dat hij naar Californië is verhuisd om ‘de cyclus van pijn te doorbreken’ als lid van het koningshuis. Er moest iets veranderen voor zijn kinderen, zo legt hij gedurende de 90 minuten die de podcast telt uit.