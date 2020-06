Prinses Amalia shopt gewoon online bij déze winkels

Amalia bereikte deze week al de top 13 van Vogue’s ‘meest stijlvolle prinsessen ter wereld’. De 16-jarige prinses is dus een waar stijlicoon. En dat daar enkel personal shoppers en dure boetieks aan te pas komen, is niets van waar.

Amalia vindt het namelijk ook leuk om zélf online te shoppen.

Samen passen

Dit liet royaltydeskundige Marc van der Linden in Rtl boulevard weten. Volgens hem zijn de Nederlandse prinsessen namelijk gek op winkelen. Zo zouden ze gezamenlijk de bladen doorgaan om aan te kruisen wat ze leuk vinden. Vervolgens bestellen ze kleding online om het gezamenlijk te passen, te kijken wat het beste staat bij wie en zelf die keuze te maken.

Zelf kiezen

Wie dus denkt dat de prinsessen vooral kleding aangereikt krijgen die ze moeten dragen, heeft het mis. “Ze moeten juist leren om zelf die keuze te maken”, legt Marc uit. “Ze moeten leren om kleding te kiezen waar ze zich lekker in voelen.” Zo is het voor de royals belangrijk om iets aan te hebben wat goed past, prettig zit en gepast is voor de gelegenheid. Als prinses moet je niet iets aan hebben waar je je niet 100% prettig bij voelt. “Je moet uit de auto kunnen stappen en er voor het publiek kunnen zijn, zonder met je kleding bezig te zijn”, volgens Marc. Zo had Beatrix 1 ontwerper die al haar kleding maakte op dezelfde paspop. Zo wist ze zeker dat alles goed zou zitten.

H&M of Zara

Koningin Máxima pakt dat net weer anders aan en winkelt ook wel eens bij betaalbaardere winkels waar niet alles op maat is gemaakt. “Daardoor heeft zij ook wel eens een miskoop”, vertelt Marc. Ook Amalia shopt regelmatig bij betaalbare winkels. Zo koopt ze gerust eens iets bij de H&M of de Zara. Ze heeft haar eigen bankpasje en mag helemaal zelf kiezen wat ze wilt dragen.

Lenen

Maar daarbij heeft Amalia een ‘winkeltje’ in huis: haar moeders kledingkast! Regelmatig lenen moeder en dochters namelijk kleding of accessoires aan elkaar uit. Zo droeg Máxima onlangs een blauw kettinkje met een klavertje 4, dat eerder werd gedragen door prinses Amalia. En het rode tasje met peperdetail dat Amalia op Koningsdag 2019 bij zich had, was dan weer van haar moeder.

Maar ook koningin Máxima winkelt regelmatig bij betaalbare winkels. Zo kocht ze deze prachtige oorbellen en ook die zijn niet eens zo gek duur.



Bron: Rtl boulevard. Beeld: Brunopress