Prinses Amalia gespot tijdens debat in Tweede Kamer

Prinses Amalia is donderdagmiddag op een bijzondere plek gespot. De dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima werd namelijk gezien op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

De 16-jarige Amalia was in het bijzijn van twee vrienden.

Advertentie

Bliksembezoek

Prinses Amalia werd door bezoekers van de Tweede Kamer gespot op de publieke tribune. Ze volgde de regeling van werkzaamheden tijdens een debat. Kort daarna zou ze volgens de andere bezoekers weer zijn vertrokken. Waarom ze precies in de Tweede Kamer aanwezig was, is onbekend.

Interesse in politiek

Wel meldt een woordvoeder van de Rijksvoorlichtingsdienst dat prinses Amalia een ‘grote interesse’ in de politiek heeft. “Ze is al meerdere keren langs geweest bij dergelijke activiteiten’’, laat een woordvoerder aan het AD weten.

Stadionformule

Normaliter mogen de Oranjes niet in de privésfeer worden vastgelegd. Maar omdat Amalia op de publieke tribune zat gold de ‘stadionformule’. Deze formule houdt in dat wanneer men overduidelijk kan zien dat er een lid van het Koninklijk Huis aanwezig is op een publieke plek, negeren van die persoon onmogelijk is.

En dat is te zien op Twitter, waar direct over de aanwezigheid van de prinses gesproken wordt.

Prinses Amalia woonde vanmiddag kort een debat bij in de Tweede Kamer. Dat doet ze vaker uit interesse. pic.twitter.com/JYnKB4xx84 — Alexander Bakker (@alexanderbakker) December 19, 2019

Video: Prinses Amalia bij debat in Tweede Kamer, samen met twee vrienden op de publieke tribune pic.twitter.com/Owv3dhEoXA — Rick Evers (@RickEversRoyal) December 19, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: AD. Beeld: ANP