Ondanks dat er maar weinig genodigden aanwezig konden zijn, ontving het Britse koninklijke koppel wel erg veel liefde en felicitaties van fans van over de hele wereld. Alle kaarten en brieven waardeert prinses Beatrice ten zeerste, en dus besloot ze eigenhandig in de pen te klimmen om haar fans een handgeschreven bedankbriefje te sturen.

De boodschap op het briefje luidt: “Ik wil U hierbij hartelijk bedanken voor de ontzettend aardige brief die U mij en Edoardo gestuurd heeft naar aanleiding van ons huwelijk. We hebben een fantastische dag gehad, die we hebben kunnen delen met onze families. Onze dank gaat uit naar de mensen die ervoor gezorgd hebben dat onze gemeenschappen veilig zijn gebleven de afgelopen maanden, zij hebben geweldig werk verricht. Nogmaals heel veel dank dat U aan ons gedacht hebt op het moment dat Edo en ik samen aan ons nieuwe leven beginnen. Liefs, Beatrice en Edo.”

Prinses Beatrice droeg een bijzondere trouwjurk op de grote dag, namelijk een jurk van haar grootmoeder koningin Elizabeth. De trouwjurk was speciaal voor haar vermaakt. Ook droeg ze een tiara, die eveneens afkomstig is van koningin Elizabeth.

Thank you to everyone who has sent in and tweeted their best wishes for our special day in July. Edo and I are so excited to embark on this new chapter together ❤️ pic.twitter.com/bGwGYB2WvF

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 16, 2020