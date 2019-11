De Britse prinses Beatrice is voor het eerst weer bij haar vader prins Andrew langsgegaan na de uitzending van het omstreden interview met BBC vorige week.

In dit interview deed de prins nogal bijzondere uitspraken over de geruchten dat prins Andrew sex zou hebben gehad met de destijds minderjarige Virginia Guiffre.

Advertentie

Sex

Virginia Guiffre werd naar eigen zeggen jarenlang gebruikt als ‘sexslaaf’ van Jeffrey Epstein en liet onlangs weten dat de zoon van koningin Elizabeth hier ook bij betrokken was. Virginia moest destijds verplicht het bed delen met de prins. Er ontstond veel ophef en Prins Andrew heeft ervoor gekozen om in een interview met journalist Emily Maitlis zijn kant van het verhaal te vertellen.

Ontkennen

In dit interview beweert Prins Andrew Virginia niet te kennen. “Ik kan me niet herinneren deze dame ooit te hebben ontmoet”, zegt prins Andrew tijdens het interview. En als de journalist nogmaals vraagt of hij haar echt nooit heeft ontmoet, zegt Andrew kort: “Nee.” Zijn uitspraak is op zijn minst curieus en doet nu al de nodige stof opwaaien. Er zijn namelijk wel degelijk foto’s van de twee, waarop duidelijk te zien is hoe de prins zijn armen om het halfblote middel van Virginia heeft.

In tranen

Naar aanleiding van het interview heeft prins Andrew zijn openbare functies neergelegd en verblijft hij bij zijn moeder koningin Elizabeth. Maandagavond ging dochter prinses Beatrice samen met haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi voor het eerst sinds het interview langs bij haar vader. Op de foto’s zou een glimlachende Beatrice te zien zijn, maar volgens diverse bronnen is dat alleen maar schijn.

Bruiloft

De prinses zou kapot zijn van de hele situatie rondom haar vader. Volgens een ingewijde zou Beatrice sinds de uitzending van het interview iedere dag in tranen zijn. Ook zou de ophef zelfs effect kunnen hebben op haar bruiloft volgend jaar. “Het zal wat meer ingetogen zijn”, zegt een anonieme bron. “Maar Beatrice en Edoardo vinden het niet erg dat hun huwelijk wat minder aandacht krijgt.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de beste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: De Telegraaf, CNBC. Beeld: ANP