Prinses Beatrice deelt heel verdrietig nieuws

Prinses Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, gaat door een moeilijke tijd. Een van haar hondjes is overleden. Ze vermoedt zelfs dat hij vergiftigd is.

Volgens het Britse magazine Hello! was de dertigjarige royal een rondje gaan lopen door het Windsor Great Park en is haar hondje vervolgens overleden. Omdat vermoed werd dat haar Norfolkterriër was vergiftigd door een mysterieuze substantie, werd de hond snel naar het ziekenhuis gebracht. Artsen konden helaas niet meer achterhalen wat het hondje had gegeten en daarmee wat de exacte doodsoorzaak was. De andere hondjes van Beatrice verblijven momenteel bij vader Andrew: naar verluidt is Beatrice doodsbang dat hen ook iets overkomt.

Advertentie

Triest nieuws dus, en dat terwijl onlangs juist naar buiten kwam dat ze sinds enige tijd dolgelukkig is in de liefde. Ze schijnt al een tijd te daten met Edoardo Mapelli Mozzi, maar pas in december waren ze samen bij de uitreiking van de Berggruen Prize for Philosophy and Culture. Dat was min of meer hun eerste publieke optreden samen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hello! Beeld: ANP