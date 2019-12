Zo zag prinses Beatrix eruit toen ze 16 jaar oud was

Driewerf hoera! Prinses Amalia viert op 7 december haar 16e verjaardag. Een feestelijke dag voor alle Oranjes, inclusief prinses Beatrix (81). Voor haar is haar 16e verjaardag al een hele tijd geleden.

Prinses Beatrix vierde in 1954 haar 16e verjaardag. Van die specifieke dag zijn geen foto’s in het archief te vinden, maar in dit jaar is zij natuurlijk wel regelmatig op de kiek gezet. Wanneer je de foto’s van de 16-jarige Beatrix en haar kleindochter prinses Amalia naast elkaar zet, dan zie je ineens de gelijkenissen:

Prinses Amalia afgelopen zomer:

Beeld: ANP