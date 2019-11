Prinses Beatrix maakt woensdag haar opwachting voor een werkbezoek aan Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland. De moeder van koning Willem-Alexander zag er zoals altijd weer prachtig uit. Maar vooral haar opvallende collier met blauwe stenen sprong in het oog.

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders zet zich in voor grootouders die 24 uur per dag, 7 dagen per week voor hun kleinkinderen zorgen.

Pleegouderendag

Om aandacht te besteden aan deze grootouders, is de Pleegouderendag in het leven geroepen. Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland staat alle pleeggrootouders van Nederland bij met raad en steun. Woensdag maakt het koningshuis bekend dat van de 20.000 kinderen met pleegouders in Nederland, er circa 4.000 bij hun opa of oma wonen.

Werkbezoek

De 81-jarige prinses Beatrix maakte woensdagochtend haar opwachting in de stad Alkmaar, waar de Pleegouderendag plaatsvond. Aansluitend sprak de prinses met enkele pleeggrootouders en pleegkleinkinderen over hun ervaringen in de pleegzorg. Ook bezocht Beatrix allerlei activiteiten waar pleegkleinkinderen tijdens deze dag aan deelnemen.

Blauw ensemble

Voor de gelegenheid droeg prinses Beatrix een stijlvolle outfit in een donkerblauwe kleur. Over haar knielange blauwe jurk met borduursels droeg ze een eveneens blauwe omslagdoek. Daarbij droeg ze blauwe hakjes. Maar het meest in het oog springend was haar collier met blauwe stenen. Om haar outfit af te maken droeg ze er ook nog blauwe, glinsterende oorstekers bij. Wat een plaatje!

