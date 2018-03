Prinses Beatrix helpt bij planten boom en we hebben nog nooit iemand dat zó elegant zien doen

Vandaag was het de Nationale Boomfeestdag. Op deze dag worden er op verschillende plekken in ons land bomen geplant. Prinses Beatrix was vandaag in Utrecht om een handje te helpen.

In het Griftpark in Utrecht werd vanmorgen een koningslinde geplant. De boom was een geschenk van In Vrijheid Verbonden, een netwerk van religies en levensbeschouwingen in Nederland. Aan prinses Beatrix de eer om de boom samen met leerlingen van basisscholen uit de buurt te planten. Beatrix had niet bepaald haar tuinpak (wel een heel mooi pak!) aan en moest haar handen dan ook elegant uit de mouwen weten te steken. Maar als iemand elegant een boom kan planten, dan is het prinses Beatrix wel:



Beeld: ANP.