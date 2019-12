Rustig van haar oude dag genieten, zit er voor prinses Beatrix nog niet in. Donderdag kwam ze aan op het Caribische eiland Saba, waar ze een wandelpad mocht openen. Het weer zat alleen niet helemáál mee.

Maar dat levert wel een paar heerlijke beelden op.

Warm onthaal

In het storm- en regenachtige weer wordt prinses Beatrix warm onthaald door de eilandbewoners van Saba. Zij beschouwen haar nog altijd als koningin en hebben lang uitgekeken naar de terugkeer van Beatrix:

Prinses Beatrix begonnen aan bezoek Saba in Caribisch deel van ons koninkrijk #blauwbloed pic.twitter.com/jNCCIuMfwO — Jeroen Snel (@JeroenSnel) December 12, 2019

Hollands weer

Want weer of geen weer: gehuld in een regenponcho en gewapend met nordic-walkingstokken wandelt onze voormalig koningin door het nevelwoud. Daar opende ze een wandelpad, de Mary’s Point Trail, door een informatiebord te onthullen.

Druk programma

Vrijdag brengt prinses Beatrix een bezoek aan Sint Eustatius, een ander eiland. Verder staan op het programma onder meer ontmoetingen met vissers en vrouwen die ‘kantklossen’.

Bron: NOS & ANP. Beeld: ANP