Prinses Beatrix is jarig! En zó ziet haar verjaardag er dit jaar uit

De eerste maand van 2021, ook wel de ijsmaand genoemd, was kletsnat. Krijgen we in februari zonniger, misschien zelfs lenteachtig weer? Of haalt de winter alsnog uit?

In januari was er vorst, er was sneeuw, maar écht koud en sneeuwrijk was het niet echt. En helaas: volgens Weeronline lijkt het weer in februari een beetje op wat we in januari hebben gehad.

Advertentie

Grote verschillen

Deze week is het weer iets aangenamer, maar in februari zal het weer (pun intended) alle kanten opgaan. Dat komt omdat de grens tussen ijskoude lucht afkomstig van de Noordpool en Scandinavië en hele zachte lucht uit Zuid-Europa in onze buurt komt te liggen. Met andere woorden: de temperatuur kan overdag boven de 10 graden zijn, terwijl het ’s nachts ruim onder het vriespunt kan liggen. Dat betekent dat de schaatsen ook niet uit het vet gehaald hoeven te worden: het koude weer duurt namelijk niet lang genoeg om een mooie ijsvloer te laten ontstaan, zeker op vaarten en plassen.

Van lenteachtig is er dus nog geen sprake. Want ook kan het flink regenen (meer dan andere maanden), flink waaien en is een vers, dik pak sneeuw niet uitgesloten. Waarschijnlijk wisselen deze weertypen elkaar regelmatig af in februari volgens het weerplatform.

En de temperatuur?