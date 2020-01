Het is feest in Monaco. Prinses Caroline van Monaco is namelijk jarig! De stijlvolle brunette mag donderdag alweer 63 kaarsjes uitblazen. Ter ere van haar verjaardag zet Libelle een aantal mooie kiekjes van de prachtige prinses op een rij.

Doet de naam prinses Caroline van Monaco geen belletje rinkelen? Dat komt dan wellicht omdat ze officieel Caroline van Hannover heet.

Jeugd

Prinses Caroline kwam op 1957 in Monaco ter wereld. Ze is de dochter van prins Rainier en prinses Gracia. Haar broertje is de welbekende prins Albert, die getrouwd is met de blonde en immer stijlvolle prinses Charlene van Monaco. Ook heeft ze nog een zusje, prinses Stéphanie.

Echtgenoten

Prinses Caroline is 3 keer getrouwd geweest. Haar eerste man was Phillipe Junot, met wie ze in de jaren ’70 trouwde. De inmiddels 63-jarige Caroline stapte in 1983 voor de 2e keer in het huwelijksbootje, met haar inmiddels overleden echtgenoot Stefano Casiraghi.