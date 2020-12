Prinses Charlène van Monaco gaat voor een gewaagd nieuw kapsel

Prinses Charlène van Monaco (42) heeft al wel vaker de schaar in haar bekende blonde lokken gezet, maar aan het eind van het gekke 2020 vond ze het opnieuw tijd voor een drastische verandering. De prinses was bijna onherkenbaar toen ze met een pittig nieuw kapsel bij een evenement in Monaco verscheen.

Dat Charlène niet bang is om kort te gaan heeft ze in het verleden al bewezen, maar met haar nieuwe kapsel laat ze nog wat extra lef zien. De prinses van Monaco heeft namelijk de linkerkant van haar hoofd laten opscheren en is ook voor een tintje donkerder gegaan.

Indrukwekkend kapsel van prinses Charlène

Charlène liet haar nieuwe kapsel voor het eerst zien toen ze woensdagmiddag samen met haar echtgenoot prins Albert en hun 6-jarige zoon Jacques kerstcadeautjes uitdeelde in Monaco. Het mondkapje met pailletten dat ze droeg maakte haar look extra indrukwekkend: