Prinses Charlotte gaat na de zomer naar déze basisschool

Spannend nieuws voor de kleine prinses Charlotte: zij gaat na de zomer naar de basisschool. Kensington Palace heeft inmiddels bekendgemaakt waar de dochter van prins William en Kate Middleton heen zal gaan.

Het prinsesje, dat begin mei 4 jaar is geworden, zal naar dezelfde school gaan als haar grote broer: St. Thomas’s Battersea School. George zit al 2 jaar op deze basisschool.

Directeur

Simon O’Malley, de directeur van Charlotte’s nieuwe school, is blij met de komst van het prinsesje. “We zijn blij dat de hertog en hertogin van Cambridge hebben besloten dat prinses Charlotte zich bij haar oudere broer, prins George, bij Thomas’s Battersea zal voegen”, liet O’Malley weten.

Goed lesaanbod

Qua afstand is St. Thomas’s Battersea School niet de meest logische schoolkeuze. Toch hebben prins William en Kate deze keuze bewust gemaakt toen ze een school zochten voor George. Deze school zou volgens het koppel het beste bij George passen. Ook keken ze toentertijd ook al naar Charlotte: het lesaanbod op deze school zou goed aansluiten bij het prinsesje. Daarnaast is het natuurlijk makkelijk om George en Charlotte op dezelfde school te hebben, in verband met de beveiliging.

