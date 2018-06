Waarom prinses Charlotte op een andere plek dan haar broers werd gedoopt

Britten kijken reikhalzend uit naar 9 juli: de datum waarop prins Louis wordt gedoopt. De doop van het zoontje van prins William en Kate Middleton zal plaatsvinden in St. James’s Palace, hetzelfde paleis waar ook prins George werd gedoopt.

Opvallend genoeg is prinses Charlotte de enige van de kinderen die in de St. Mary Magdalena Church werd gedoopt. De reden hiervoor? Volgens kenners heeft het allemaal te maken met persoonlijke voorkeuren én logistiek.

Persoonlijke voorkeur

Kensington Palace verklaarde eerder al tegenover Prima.co.uk dat de persoonlijke voorkeur van prins William en Kate Middleton destijds uitging naar de St. Mary Magdalena Church in Sandringham. Maar volgens royaltydeskundige Penny Junor had de dooplocatie van Charlotte ook vooral te maken met logistieke redenen.

Logistieke reden

“Tijdens de doop van Charlotte bracht de familie veel tijd door in Norfolk, dus Sandringham was een logische keuze voor de dooplocatie omdat het dichterbij was. Tegenwoordig brengt het gezin echter veel tijd door in Kensington Palace, waardoor Londen weer handiger is”, aldus Junor.

Bijzondere betekenis

Zowel de kerk als de kapel hebben een belangrijke betekenis voor prins William en Kate Middleton. Zo lag Diana’s kist in de Royal Chapel voordat ze begraven werd op 6 september 1997. Kate Middleton deed haar communie op dezelfde plek, terwijl prinses Diana werd gedoopt in de St. Mary Magdalene Church in augustus 1961.

Bron: CountryLiving. Beeld: Getty