Dít is de reden waarom prinses Charlotte moest huilen op de verjaardag van Queen Elizabeth

Afgelopen zaterdag vierde de Britse koninklijke familie de 92ste verjaardag van Queen Elizabeth traditioneel met een balkonscène op Buckingham Palace tijdens de ‘Trooping the Colour’. Prinses Charlotte en haar broer George waren opnieuw de twee die de show stalen.

Prinses Charlotte stond voor haar vader en moeder op het balkon en zwaaide enthousiast naar de aanwezigen. Iets té enthousiast want het kleine prinsesje viel op een gegeven moment van het opstapje waar ze op stond. De schrik zat er goed in en het meisje barstte in tranen uit. De foto’s van Kate die haar dochter troost, gingen al snel het internet over.

Professioneel

Gelukkig bleek het allemaal reuze mee te vallen, want enkele minuten later stond het meisje weer vrolijk op haar oude plekje te zwaaien. Héél professioneel, Charlotte.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: Getty.