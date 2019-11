Prinses Charlotte is kopie van nichtje Diana op deze zoete jeugdfoto

Prinses Charlotte wordt al van kleins af aan vergeleken met koningin Elizabeth op die leeftijd en ook gelijkenissen met prins William kwamen al voorbij, maar de kleine Charlotte is pas echt een kopie van prinses Diana’s nichtje Lady Kitty Spencer.

Lady Kitty Spencer (het 28-jarige nichtje van prinses Diana) deelde afgelopen weekend een kiekje uit de oude doos. Op die foto zie je meteen hoe erg prinses Charlotte op haar lijkt.

Gelijkenis

Onder de foto staan inderdaad ook een aantal reacties van mensen die Charlotte een kopie van haar noemen. Dat is niet de eerste keer. In 2018 plaatse ze ook al een jeugdfoto van zichzelf en was voor veel mensen de gelijkenis ook al zichtbaar. Kitty wordt op haar beurt regelmatig vergeleken met prinses Diana, dus de kans is groot dat prins William veel van zijn moeder terugziet in zijn dochtertje.

Als je de foto’s naast elkaar zet, ga je bijna twijfelen wie wie is:

Dit bericht bekijken op Instagram Table for 1 💗 #tbt Een bericht gedeeld door Kitty Spencer (@kitty.spencer) op 20 Dec 2018 om 6:52 (PST)

