Met déze stoute blik doet prinses Charlotte precíes haar oom Harry na

Prinses Charlotte lijkt meer op haar grote oom Harry dan je misschien zult denken. Want qua stoute streken hebben ze hetzelfde repertoire op zak.

Als prinses Charlotte, de enige dochter van prins William en zijn vrouw Kate Middleton, onderweg is naar de bruiloft van haar oom, doet ze iets ondeugends.

Afgekeken

In de auto, net voor het raam, steekt ze zonder gêne haar tong uit. Ach, zo heerlijk gewoon zijn kinderen, ongeacht wat hun ‘rol’ is. En dat er miljoenen mensen naar ze kijken, zal ze ook worst wezen. Want jaren geleden, toen Harry nog een jochie was, deed hij hetzelfde. Hij stak zijn tong uit in de auto toen hij onderweg was naar het ziekenhuis in 1988, om zijn pasgeboren nichtje Beatrice te bewonderen.

We weten zeker dat als Harry na het grote feest al deze foto’s terugkijkt, dat hij hier wel om kan lachen. Echt familie, toch?

Princess Charlotte Channeled Prince Harry at the Royal Wedding https://t.co/XXW9vUAVNr pic.twitter.com/Wb3eh9HlyJ — Marie Claire (@marieclaire) 19 mei 2018

Bron: Marie Claire. Beeld: ANP