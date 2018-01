Prinses Charlotte vandaag voor het eerst naar school en zó poseert ze voor de camera

Het was een spannende dag voor de 2-jarige Britse prinses Charlotte.

Het was namelijk haar allereerste dag op school.

Lief pakje

Met haar rugtas op haar rug poseerde ze maar al te graag voor de camera. En dat leverde té zoete kiekjes op. De foto’s werden gedeeld door Kensington Palace en gaan het hele internet over. De plaatjes zijn al meer dan 45.000 keer geliket. Haar moeder koos voor een donkerrood jasje en een lichtroze sjaal en rugzak.

Broertje

De school was klaar voor haar komst. Charlotte gaat naar de Willcock Nursery School in Londen. Eerder lieten zij weten: “We zijn heel blij dat de hertog en hertogin van Cambridge onze school hebben uitgekozen voor prinses Charlotte”. Charlottes broer George gaat morgen weer naar school. Hij gaat naar Thomas’s Battersea School, wat een halfuur rijden is vanaf Kensington Palace. De kleine prinses is nu 2 maanden en 8 maanden oud.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/dDIOZdA7aM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 januari 2018