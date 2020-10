Kleine heldin: prinses Charlotte (5) onthult opvallend feitje over zichzelf

We hebben inmiddels flink wat foto’s van prins George (7), prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) gezien. Maar heb jij ze weleens horen praten?

William en Kate delen een filmpje waarin hun drie kinderen prangende vragen stellen aan niemand minder dan David Attenborough. En prinses Charlotte onthult daarbij ook nog eens opvallend feitje over zichzelf.

David Attenborough

Onlangs deelden de hertog en hertogin van Cambridge nieuwe gezinsfoto’s waar Sir David ook op prijkte. De wereldberoemde natuurdocumentairepresentator streek op Kensington Palace neer om samen met prins William zijn nieuwste film te bekijken. Vooral prins George is naar verluidt groot fan van Attenborough. In het filmpje dat Kensington Palace nu deelt, stelt hij samen met zijn zusje en broertje een paar prangende vragen over dieren aan de 94-jarige bioloog.

Prinses Charlotte is gek op spinnen

Welk dier gaat als eerstvolgende uitsterven, vraagt prins George zich af. Wat is jouw lievelingsdier, wil prins Louis van Sir David weten. Maar prinses Charlotte deelt eerst iets over zichzelf mee: “Ik ben gek op spinnen. Vind jij spinnen ook leuk?” Ieks! We kunnen toch wel stellen dat niet veel mensen die passie met de prinses delen.

Bekijk het leuke filmpje hieronder:

Sir David Attenborough, we’ve got some questions for you…🌍🕷️🐒 pic.twitter.com/MTQ68WnOrt — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 3, 2020

Is jouw (klein)kind juist bang voor spinnen of een ander dier? Zo ga je daar het best mee om:

Bron: Twitter Kensington Palace.