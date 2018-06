Prinses Charlotte bewijst nu al dat ze een stijlicoon in de dop is

Prinses Charlotte is met haar 3 jaar al een echte dame. Ze gedraagt zich altijd netjes in het openbaar en ook haar stijlgevoel begint al op te vallen, vertelde papa William gisteren op een evenement.

William was deze week voor een officieel bezoek in Liverpool en kreeg daar van een tassenmerk een cadeautje voor prins George, Louis en Charlotte. George kreeg een blauwe tas met rode gespen voor bij zijn schooluniform en Charlotte kreeg, hoe kan het ook anders, een roze tasje. Wat volgens William haar lievelingskleur is.

Fashionista

William’s reactie verklapte dat de kleine Charlotte een fashionista in de dop is. “Ik weet zeker dat Charlotte heel blij is met deze tas. Zo blij dat ze de tas waarschijnlijk nooit meer af doet.”

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: Getty.