Prinses Christina (71) heeft botkanker

De RVD maakt zojuist bekend dat prinses Christina, de jongste dochter van Juliana en Bernhard, botkanker heeft.

De RVD meldt dat in het najaar van 2017 is gebleken dat de prinses botkanker heeft. “Sinds afgelopen winter is haar conditie stabiel en voelt zij zich daarom naar omstandigheden goed. Zij beschouwt haar ziekte als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven”, aldus de RVD.

Jongste dochter

Christina is de jongste dochter van Juliana en prins Bernhard en het zusje van Beatrix, Irene en Margriet. Van 1975 tot 1996 was ze getrouwd met Jorge Pérez y Guillermo (71). Zij hebben drie kinderen: Bernardo (41), Nicolás (38) en Juliana (36). De prinses woont al jaren in Londen.

RVD meldt namens prinses Christina dat in het najaar van 2017 is gebleken dat ze botkanker heeft. De conditie van Beatrix’ jongste zus is stabiel en ze voelt zich naar omstandigheden goed. Zij beschouwt haar ziekte als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven. pic.twitter.com/LNTzmsr7ZQ — Rick Evers (@RickEversRoyal) 20 juni 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP.