Prinses Diana gaf William dít hilarische cadeau voor zijn 13e verjaardag

Prinses Diana hield nogal van grapjes. Toen haar zoon William 13 jaar werd, kon ze het dan ook niet laten om hem flink voor schut te zetten. Ze gaf hem een verjaardagscadeau om nooit te vergeten.

In een interview met het tijdschrift HELLO! vertelt de voormalige chef van Diana, Darren McGrady, een wel héle grappige anekdote over Williams dertiende verjaardag.

Supermodellen

Speciaal voor de verjaardag van haar zoon, had prinses Diana maar liefst drie supermodellen uitgenodigd. Toen prins William die middag uit school kwam, zaten Claudia Schiffer, Christy Turlington en Naomi Campbell hem op te wachten.

Borsten in de koelkast

Maar dat is nog niet alles: Diana had namelijk ook nog een taart voor haar zoon laten maken en wel in de vorm van twee enorme borsten, zo vertelt chef Darren. ‘’Ik kwam die ochtend de keuken in en vond de grootste borsten ooit in de koelkast. Ik wou dat ik er een foto van had gemaakt. Ik vroeg de butler wat dit moest betekenen en hij zei dat Diana de taart had geregeld voor Williams verjaardag.’’

Knalrode Wiliam

En William? Die werd volgens Darren knalrood toen hij de taart van zijn moeder zag. ‘’Diana hield er van om mensen voor schut te zetten, maar dan wel op een leuke en grappige manier. Ze maakte ook geregeld vieze grapjes die eigenlijk niet konden.’’

Bron: HELLO! Beeld: Getty