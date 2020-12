Dít koninklijke familielid koos de kant van prinses Diana bij haar scheiding

De scheiding van prins Charles en prinses Diana was een erg ingewikkelde situatie. Niet alleen voor Charles en Diana zelf, maar voor de hele koninklijke familie. Toch was er één iemand die Diana steunde in die roerige periode.

Heel de wereld had het erover. De scheiding, de vermeende affaire van Charles, de jarenlange relatiestrubbelingen van hem en prinses Diana. De geruchten ontstonden in de jaren ’80 en gingen tot hun scheiding in 1992 door. Dat maakte de scheiding van prins Charles en prinses Diana voor de hele koninklijke familie moeilijk.

Toch was er iemand die achter Diana bleef staan in die periode. In later gevonden brieven die prins Philip stuurde naar de ex-vrouw van zijn zoon, zegt hij een aantal lieve woorden tegen de prinses. Ondanks dat Philip en Diana het jarenlang niet goed met elkaar konden vinden, lijkt hij in de scheiding toch partij voor haar hebben gekozen. In ieder geval deels. De brieven lekten in 2003. Destijds deed Philip zijn best om publicatie van de brieven te voorkomen. Dat zou suggereren dat het echt om brieven van zijn hand gaat.

‘Nooit over nagedacht’

Volgens Daily Mail en de Amerikaanse Marie Claire laat Philip in een brief namelijk weten dat hij ‘zich niet voor kan stellen dat iemand bij zijn volle verstand ervoor kan kiezen om Diana te verlaten voor Camilla’. Ook zegt hij: “Charles is dom om in zijn positie alles op het spel te zetten voor Camilla. We hebben er nooit over nagedacht dat hij jou zou willen verlaten voor haar.”

Andere kant van het verhaal

Hoe lief dit ook allemaal klinkt, er zit ook een andere kant aan het verhaal. Soms was Philip namelijk uitermate bot tegen Diana. “Als je diep vanbinnen kijkt, kun je dan echt zeggen dat Charles’ relatie met Camilla niets te maken had met jouw gedrag tegenover hem tijdens jullie huwelijk?”, vraagt hij zich in één brief af.

Steun

Toch blijkt uit het briefcontact dat hij wel een steun was voor Diana. In een paar brieven zou Diana hem namelijk expliciet hebben gevraagd om zijn steun en hem hebben bedankt voor zijn woorden.

Princess Diana zou dit jaar 59 jaar zijn geworden. En zo zou ze er nu ongeveer uit hebben gezien:

Bron: Marie Claire US. Beeld: Getty Images.