Prinses Diana's vriend deelt hilarische reactie van de prinses op een brandalarm

Op de dag dat prinses Diana 58 jaar zou zijn geworden, 1 juli, deelt vriend Nish Joshi een hilarisch en typerend verhaal over de geliefde prinses.

22 jaar geleden kwam de prinses op tragische wijze om het leven. Prins William en prins Harry zetten zich sindsdien in om het veel te korte leven van hun moeder Diana op liefdevolle wijze te eren. Goede vriend Nish deed maandag hetzelfde en deelt een geestig eerbetoon.

Gezellige momenten

Nish vertelt dat ze voor haar overlijden vaak tijd doorbrachten in Kensington Palace. “Diana zat dan in haar ochtendjas en vertelde me grappige verhalen. Harry vertelde een keer dat hij dacht dat zijn moeder gek was, waarbij hij doelde op een verhaal over een brandalarm.”

Paniek

Nish gaat verder: “Harry vertelde me toen dat het brandalarm midden in de nacht een keer was afgegaan en het personeel het pand had geëvacueerd. Harry ging op zoek naar Diana en zag dat zijn moeder rustig haar mascara op aan het doen was in de badkamer.”

First things first

“Kom op mama, we moeten vluchten voor de brand.” Waarop Diana antwoordde: “Ik kom er zo aan, Harry. Binnen een paar minuten staan er een heleboel brandweermannen in mijn voortuin en ik ga niet naar buiten in mijn nachtjapon zonder mijn mascara.”

Gemis

Prinses Diana staat bekend om haar nuchtere persoonlijkheid. Vrienden en kennissen vertellen vaak dat ze wilde dat prins William en Harry een zo normaal mogelijk leven zouden lijden. Nadat hun moeder overleed, zetten de broers zich in voor de onderwerpen die belangrijk voor haar waren.

Werk voortzetten

Harry en Meghan zullen later dit jaar naar Zuid-Afrika gaan om het probleem met de landmijnen in Angola aan te pakken. Een onderwerp waarvoor zijn moeder zich hard maakte. Dit zal overigens het eerste tripje worden waarbij de dan 6 maanden oude Archie voor het eerst mee zal gaan.

Wij vroegen ons af: hoe zou de meest gefotografeerde vrouw ter wereld er nu uit hebben gezien? Portrettekenaar Pieter van den Broek ging de uitdaging aan en maakte voor ons een tekening van Lady Di, hoe zij er – naar verwachting – uit zou hebben gezien:

Bron: Womanandhome. Beeld: ANP