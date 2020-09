Op 2 september is kroonprinses Elisabeth van België begonnen aan haar studie Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Er zijn nu wel hele stoere beelden naar buiten gebracht van de prinses in actie.

Op het Twitteraccount Belgian Royal Palace werd een tweetal tweets gepost, met daarbij een aantal stoere foto’s van prinses Elisabeth in militair kostuum. Op Instagram werd door het Belgische koningshuis een video geplaatst van de prinses tijdens de eerste dagen van haar opleiding.

Sociale en Militaire Wetenschappen

Prinses Elisabeth zal minstens één jaar de opleiding Sociale en Militaire Wetenschappen volgen. Ze krijgt daarbij ook een militaire grondvorming. Daarnaast volgt ze vakken als geschiedenis, sociologie en psychologie. Dit komt haar in de toekomst, wanneer ze staatshoofd is, goed van pas. Een staatshoofd in België wordt namelijk automatisch ook opperbevelhebber van de strijdkrachten. Dit is in Nederland niet zo.