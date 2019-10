Prinses Elisabeth van België krijgt een héél bijzonder verjaardagscadeau

Tja, wat geef je aan een meisje dat alles al heeft? Prinses Elisabeth heeft waarschijnlijk niet zo veel te wensen, maar het is tóch gelukt haar een wel heel speciaal verjaardagscadeau te geven voor haar 18e verjaardag: een eigen postzegel.

Vrijdag 25 oktober mag Elisabeth van België 18 kaarsjes uitblazen. Een historische gebeurtenis, want vanaf die dag mag ze officieel de troon overnemen, mocht er iets met haar vader gebeuren.

Advertentie

Eigen postzegel voor prinses Elisabeth

Om de heugelijke dag te vieren, zal Bpost een gelimiteerde, officiële postzegel van de prinses uitbrengen. Voor de postzegel wordt een beeld gebruikt dat niemand minder dan haar vader, koning Filip, zelf heeft geschoten. Volgens bronnen in het paleis was het een echt vader-dochter moment.

Op het kiekje staat Elisabeth zoals altijd prachtig. De beeldschone prinses draagt een witte jurk en staat in de tuinen van het kasteel in Laken.

Achttiende verjaardag

bpost geeft ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Elisabeth (25 oktober) een officiële postzegel uit. De foto werd genomen door de Koning in de tuin van het Kasteel van Laken. @bpost_nl #BelgianRoyalPalace pic.twitter.com/u9Agj4ORSV — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 14, 2019

Het is overigens de tweede keer dat Elisabeth op een postzegel prijkt. Bij haar eerste verjaardag, in 2002, sierde ze ook al brieven en pakketten in België.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP