Belgische prinses Elisabeth (16) maakt stoere studiekeuze

De Belgische prinses Elisabeth heeft een belangrijke keuze gemaakt: vanaf volgend jaar gaat ze studeren aan het United World College of the Atlantic in Wales. Daar zal ze dan ook gaan wonen.

Elisabeth (16) is de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. In de zomer gaat ze studeren en ze heeft gekozen om dat in Wales te gaan doen. Het Belgische hof heeft vandaag bekendgemaakt dat ze de toelatingstests al heeft gehaald.

Willem-Alexander

Deze zomer zal Elisabeth België dan ook verruilen voor Wales. Ook Willem-Alexander maakte deze keuze in de jaren ’80. Net als hij wil Elisabeth op deze school haar Internationale Baccalauréat behalen. Als alles goed gaat zal ze in 2020 klaar zijn.

Bron: Royalty-online.nl. Beeld: Getty.