Royal babynieuws: prinses Eugenie is bevallen

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste sneeuwfoto’s van bekend Nederland op een rijtje.

Monique Smit

Natuurlijk kunnen we vandaag veel winterkiekjes verwachten! Het zoontje van Monique Smit kan alvast geen genoeg krijgen van de sneeuw. “Hopelijk kunnen we over een paar dagen nog schaatsen ook”, schrijft ze.

Marly van der Velden

Marly was ook buiten te vinden vandaag. Samen kijken ze naar het winterweer terwijl haar dochtertje een lekkernij uit het vuistje eet.

Bridget Maasland

Bridget Maasland zet de boel even in perspectief: “Zes jaar geleden was ik in Siberië voor het programma ‘De gevaarlijkste wegen’ daar tikte we de -60 graden aan.”

Viola Holt

Oud-presentatrice Viola Holt besloot zich vandaag niet warm in te pakken, maar juist poedelnaakt door de sneeuw te rollen in de achtertuin. “Goed voor het immuunsysteem!”, schrijft ze. “En ik trek me van niemand iets aan, nooit gedaan trouwens, het was heerlijk, 71 jaar en kern gezond.”

Patricia Paay

Patricia Paay besloot om een foto met haar vriend te delen. “Vele vragen waarom hij er dan bijna nooit opstaat”, zegt de blondine erover. De reden? “Hij maakt natuurlijk altijd de foto’s.”

Estelle Cruijff

Smile! Estelle plaatste vandaag een foto waarop we de sneeuw haast niet kunnen onderscheiden van haar hagelwitte tanden.

Simon Keizer

Annemarie, de vrouw van Simon Keizer, geniet volop van haar kleine dochtertje in de sneeuw.

Carolien Spoor

Actrice Carolien viert vandaag twee dingen: haar man, regisseur Jon Karthaus is jarig én dat betekent ook dat ze alweer 15 zijn verjaardag mee aan het vieren is. “Opdat we nog minstens 36 kaarsjes samen mogen uitblazen samen.”

