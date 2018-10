Officiële foto's van bruiloft prinses Eugenie lijken níet op die van Harry en Meghan

Prinses Eugenie heeft met haar man Jack geposeerd om zo een officiële trouwfoto te kunnen laten maken. Het resultaat mag er zijn.

Het Britse koningshuis deelt de officiële portretten en de reacties zijn lovend. De foto’s van Eugenie en Jack zijn gemaakt door fotograaf Alex Bramall.

Op een van de foto’s staat het gelukkige stel samen met alle bruidsmeisjes en -jonkers, onder wie achterneefje en achternichtje George en Charlotte. Op de andere foto staat de familie, en ook Queen Elizabeth en prins Philip. Eugenie en Jack trouwden in de kapel van St. George in Windsor Castle, waar in mei ook haar neefje Harry zijn jawoord gaf.

Eugenie is 9e in de lijn van troonopvolging en verricht geen taken voor het koningshuis. Eugenie wilde eigenlijk deze zomer trouwen, maar moest vanwege het huwelijk van Harry en Meghan wat langer wachten. Eugenie nodigde uiteindelijk 850 gasten uit, maar liefst 250 meer mensen dan Harry en Meghan hebben gevraagd op hun grote dag.

De nieuwe foto’s van prinses Eugenie:

Harry en Meghan kozen toen voor een andere setting en een andere pose:

Bron: Kensington Royal. Beeld: ANP